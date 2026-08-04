В Саратовской области выросли квоты на добычу копытных животных

В Саратовской области установлены лимиты и квоты добычи копытных животных (лось, олень благородный, олень пятнистый, косуля сибирская) и барсука. Постановление губернатора вступило в силу с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. В этот период разрешено добыть 752 лося, 244 благородных оленя, 845 пятнистых оленей, 3868 косуль и 339 барсуков. Министр Александр Гаврилов отметил, что последние три года численность животных растёт на 10–50% в зависимости от вида, что позволяет увеличивать квоты.

Росту способствует комплекс мер по охране, воспроизводству и соблюдению законодательства. Важную роль играют биотехнические мероприятия: подкормка, обустройство кормушек и солонцов. В этом году комитет выдал около 300 заданий на выполнение таких работ (в прошлом году — 114). Охотники, выполняющие задания, получают преимущественное право на добычу копытных.

Биотехнические мероприятия популярны среди охотников, так как они помогают сохранять и увеличивать численность животных. Это взаимовыгодная форма сотрудничества государства и граждан в сфере сохранения охотресурсов.