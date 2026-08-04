В Энгельсе завершается капремонт краеведческого музея по нацпроекту «Семья»

В Энгельсе завершается капитальный ремонт краеведческого музея, который идёт благодаря нацпроекту «Семья», инициированному Президентом Владимиром Путиным. Работы, планируемые к завершению в августе, превращают музей в современное пространство, где можно узнать историю города, встретиться с друзьями и провести время с интересом. В июле завершена отделка фойе и выставочных залов второго этажа, отреставрирована историческая лестница, обновлены паркет и потолки, смонтировано современное освещение и отопление.

Музейные залы будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Новое пространство открывает возможности для выставок, лекций, квестов, медиа-проектов и фото-локаций. Музей становится площадкой для общения, волонтёрских проектов и культурных инициатив, сочетая исторический стиль и современные технологии.

Ремонт длился два года. В 2025 году из федерального бюджета выделили более 25,5 млн рублей на ремонт фасада и кровли, из местного — на подсветку, входную группу и окна. Затем добавили ещё 26 млн рублей, что позволило расширить объём работ. Музей готовит дополнительные пространства для временных выставок и мероприятий. Подписывайтесь на наш канал для новостей культуры.