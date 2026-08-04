В СГУ пройдёт летняя школа для молодых учителей

С 4 по 6 августа в Саратовском университете пройдёт летняя школа для молодых учителей «Образовательные технологии в современной школе». Участниками станут около 80 молодых педагогов Саратова. Программа включает лекции, мастер-классы и практические занятия по использованию современных образовательных инструментов, формированию профессионального имиджа и реализации исследовательских проектов. В первый день обсудят имидж педагога и психологические вызовы, во второй — современные инструменты и использование ИИ в образовании.

Практические занятия помогут обменяться опытом. В завершение участники представят групповые проекты и получат удостоверения о повышении квалификации. Лекторами выступят преподаватели СГУ. Школа проводится при поддержке программы «Приоритет-2030».