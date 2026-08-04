Саратовская область вошла в топ-12 по внедрению Платформы обратной связи

За первое полугодие 2026 года Платформа обратной связи (ПОС) помогла более 46 тысячам жителей Саратовской области решить вопросы в ускоренном порядке. Всего через ПОС и сервис «Госуслуги. Решаем вместе» поступило свыше 70 тысяч обращений, 69% из них рассмотрены за 10 дней и быстрее. С момента запуска платформы в 2020 году обработано уже более 400 тысяч сообщений.

В июне Саратовская область заняла 12-е место в России и 5-е в ПФО по уровню внедрения ПОС. Министр цифрового развития Владимир Старков подчеркнул, что цифровые технологии стали надежным механизмом диалога власти и общества. В первом полугодии власти разместили более 1,8 тысячи опросов, 86% публичных слушаний теперь проходят онлайн.

Более 370 тысяч жителей проголосовали за выбор общественных территорий, которые будут обновлены в 2027 году. Всего с 2020 года в электронных голосованиях участвовали около 2 миллионов человек.