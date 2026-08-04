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НовостиОбщество4 августа 2026 10:43

Баня середины XX века в Саратове может стать оздоровительным комплексом

Старая баня в Саратове может превратиться в спа-комплекс
Источник:kp.ru

В Заводском районе Саратова находится объект культурного наследия муниципального значения — «Баня середины XX века», построенная в 1961 году по типовому проекту общественной бани. Архитектурный облик здания напоминает средневековую замковую архитектуру: монументальный кирпичный фасад дополнен башнеобразными ризалитами, арочными оконными проёмами и массивными входными порталами.

Здание является уникальным примером советской архитектуры с необычным стилистическим решением. После восстановления оно может получить новую жизнь и стать востребованным объектом городской инфраструктуры.

Среди возможных вариантов использования — банный и спа-комплекс, оздоровительный центр либо многофункциональное пространство в сфере гостеприимства и отдыха.