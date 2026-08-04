В 16 муниципалитетах области завершены работы по благоустройству

В Саратовской области работы по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» полностью завершены уже в 16 муниципалитетах. В этом году благоустраивались парки и скверы, устанавливались новые детские и спортивные площадки, а также мемориалы Героям СВО и Великой Отечественной войны. Проект является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

В Красноармейске была благоустроена спортивная площадка в парке культуры и отдыха. Здесь появилось современное оборудование для волейбола и гандбола, воркаут-зона и уличные тренажёры. Обновлённая зона стала точкой притяжения для любителей активного образа жизни и местом для проведения спортивных мероприятий.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев напомнил: «Сами жители выбирают, какие территории в их городе или посёлке должны быть благоустроены в первоочередном порядке». Это подчёркивает важность прямого участия граждан в принятии решений о развитии своих населённых пунктов. Благоустройство продолжается, и к концу года число обновлённых территорий увеличится.