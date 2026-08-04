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НовостиОбщество4 августа 2026 10:25

В Энгельсе устанавливают предупреждающие макеты у школ

В Энгельсе возобновили установку предупреждающих макетов
Источник:kp.ru
Фото: МКУ «Городское хозяйство»

Фото: МКУ «Городское хозяйство»

В Энгельсе впервые за долгое время начали устанавливать предупреждающие макеты у социальных объектов. По поручению главы района Максима Леонова сотрудники МКУ «Городское хозяйство» приступили к монтажу объёмных фигур девочек-школьниц вблизи школ, детских садов и других социально значимых учреждений. Перечень участков определён на заседании комиссии по безопасности дорожного движения с учётом мнения жителей.

Фигуры детей, установленные у края проезжей части, призваны привлекать внимание водителей при подъезде к пешеходным переходам и побуждать их заблаговременно снижать скорость. В этом сезоне также планируется размещение макетов патрульных автомобилей.

К 1 сентября все макеты будут установлены. Ожидается, что возобновление этой практики положительно скажется на дорожной обстановке в зонах с интенсивным пешеходным движением.