В Энгельсе устанавливают предупреждающие макеты у школ

Фото: МКУ «Городское хозяйство»

В Энгельсе впервые за долгое время начали устанавливать предупреждающие макеты у социальных объектов. По поручению главы района Максима Леонова сотрудники МКУ «Городское хозяйство» приступили к монтажу объёмных фигур девочек-школьниц вблизи школ, детских садов и других социально значимых учреждений. Перечень участков определён на заседании комиссии по безопасности дорожного движения с учётом мнения жителей.

Фигуры детей, установленные у края проезжей части, призваны привлекать внимание водителей при подъезде к пешеходным переходам и побуждать их заблаговременно снижать скорость. В этом сезоне также планируется размещение макетов патрульных автомобилей.

К 1 сентября все макеты будут установлены. Ожидается, что возобновление этой практики положительно скажется на дорожной обстановке в зонах с интенсивным пешеходным движением.