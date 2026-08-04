Панков рассказал, когда будет готова «умная» спортплощадка в Екатериновке

Панков: "Президент Владимир Путин уделяет большое внимание вопросам здоровьесбережения наших жителей"

В школе №1 Екатериновки депутат Госдумы Николай Панков вместе с жителями осмотрел место строительства умной спортивной площадки. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Работы по монтажу тренажеров и игровой коробки завершены. Осталось разровнять грунт и спланировать дальнейшее благоустройство школьного двора.

Учителя рассказали, что дети уже с нетерпением ждут открытия спортивного сооружения. Отмечу, заниматься здесь смогут и взрослые. В то время, когда площадка не будет использоваться в учебном процессе. На каждом тренажере размещена инструкция. Это сделано для того, чтобы каждый мог с пользой для здоровья проводить здесь время.

Отмечу, умная спортивная площадка появилась в рамках федерального проекта. Наш Президент Владимир Путин уделяет большое внимание вопросам здоровьесбережения наших жителей», - подчеркнул Николай Панков.