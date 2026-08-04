Саратовский «БалаганчикЪ» выступит на фестивале «Театральный бульвар» в Москве

Фото: Театр "БалаганчикЪ"

Творческая бригада саратовского театра драмы, музыки и поэзии «БалаганчикЪ» отправилась в столицу. Коллектив выступит на одной из площадок самого большого уличного театрального фестиваля мира — «Театральный бульвар».

«Театральный бульвар», проходящий летом в Москве, позиционируется как яркое событие сезона и возвращение к истокам исконно площадного театра. Главная особенность мероприятия заключается в том, что искусство выходит за пределы зданий и встречается непосредственно с городом. Организаторы подчеркивают демократичность события: чтобы увидеть спектакль, зрителю достаточно просто выйти на улицу.

В концепции фестиваля особая роль отводится самой городской среде. Погода выступает вторым режиссером постановки. Деревья, здания и улицы становятся естественной частью декораций. Звезды появляются не только на небе, но и на сценических площадках.

Участие в таком масштабном проекте дает региональным коллективам уникальную возможность заявить о себе на столичной сцене. Для саратовского «БалаганчикаЪ», известного своим камерным форматом и синтезом различных видов искусств, выступление на открытом воздухе станет новым творческим опытом и способом познакомить московскую публику со своей уникальной поэтической манерой игры. Выход труппы на одну из центральных площадок Москвы подчеркивает высокий уровень региональной театральной школы и продолжает традицию культурного обмена между столицей и субъектами России.