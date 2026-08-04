Саратовские общественники выступили за создание мурала с Олегом Табаковым

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Саратовские активисты выступили с инициативой украсить один из городских фасадов масштабным изображением народного артиста СССР Олега Табакова. По их мнению, в городе не хватает уличного искусства, посвященного самому известному театральному деятелю, чье имя неразрывно связано со столицей региона.

Инициаторы идеи отмечают, что прецедент уже создан: в Саратове есть стена памяти, посвященная другому выдающемуся земляку — Олегу Янковскому. При этом вклад Олега Табакова в культурное наследие города пока не отражен в формате стрит-арта. Авторы предложения подчеркивают, что памятник артисту уже установлен, его именем названа площадь, и качественный мурал мог бы логически завершить формирование мемориального пространства.

В качестве площадки для будущего произведения выбрана подходящая локация — фасад дома на улице Слонова, 10/16. Здание расположено прямо напротив Саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова. Сейчас стену покрывает утеплитель, однако именно это, по мнению активистов, делает ее идеальным холстом для качественного граффити.

Инициаторы уверены, что такой арт-объект станет новой точкой притяжения для горожан и туристов, а также достойным дополнением к формирующемуся театральному кварталу. В ближайшее время авторы намерены официально направить свое предложение на рассмотрение в администрацию города или профильные комиссии при городской думе для согласования эскиза и поиска источников финансирования проекта.