В День физкультурника в Парке Гагарина пройдёт спортивный фестиваль

В День физкультурника, 8 августа, Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина станет площадкой для спортивного фестиваля «Нам со спортом по пути!». Гостей ждут четыре уникальные спортивные зоны: ММА — для любителей взрывной силы, воздушная гимнастика — для тех, кто мечтает о полёте, воркаут — для сильных духом, и айкидо — для ищущих гармонию. Каждый сможет выбрать вызов по душе и проверить свои возможности.

Организаторы подчёркивают: на этом празднике нет пассивных зрителей — только активные участники. Гости смогут тестировать свои границы, открывать новые таланты и получать заслуженные призы. Участие в фестивале абсолютно бесплатное, единственное условие — удобная спортивная форма и готовность к новым открытиям.

Фестиваль начнётся 8 августа в 11:00 в Парке покорителей космоса. Приглашаются все, кто выбирает активный образ жизни.