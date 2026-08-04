Инвесторы купили памятники архитектуры в Энгельсе по программе «за рубль»

В Саратовской области два старинных дома, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения на улице Пушкина в Энгельсе, обрели новых хозяев. «Дом жилой семьи Панченко» (№57) и «Дом И.М. Енца» (№73), где происходили заседания первой организации С.Д.Р.П. /б/, были выставлены на торги по льготной программе — за 1 рубль. По итогам электронного аукциона определены потенциальные собственники, которые уже оформляют документы и готовятся к проведению работ по сохранению зданий.

Ранее информация о памятниках была размещена в каталоге объектов наследие.дом.рф, где инвесторы могут подобрать исторические здания под любые задачи. На платформе собрана информация о 38 объектах культурного наследия Саратовской области. Новых владельцев уже нашли 14 объектов. Активно готовятся к торгам ещё 12 памятников, среди которых объекты в Саратове, Энгельсе, Балакове и Татищевском районе.

Министр — председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин отметил: «Интерес к исторической недвижимости растёт, и это не случайно. Инвесторы видят в памятниках не просто стены, а перспективные активы. Уже реализованные дома — яркий пример того, как льготные программы помогают вернуть наследие в оборот». Программа позволяет сохранять уникальные архитектурные объекты, давая им новую жизнь при участии частных инвесторов.