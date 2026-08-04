В Ртищевский район на ремонт дорог направят еще 25 млн рублей из облбюджета

Фото: Правительство Саратовской области

В рамках рабочей встречи с главой Ртищевского района было принято решение о дополнительном финансировании дорожной отрасли муниципалитета. Из регионального дорожного фонда району выделят еще 25 миллионов рублей в текущем году.

Для местных жителей состояние транспортной системы остается одним из первостепенных вопросов. Ранее в рамках областного финансирования на ремонт сельских дорог в муниципалитете уже было направлено свыше 38 миллионов рублей. Дополнительные средства позволят существенно увеличить объемы дорожных работ непосредственно в районном центре.

Министерству дорожного хозяйства области и руководству муниципалитета поручено в ближайшее время сформировать перечень объектов для последующего ремонта. При определении участков, требующих первоочередного внимания, чиновники намерены опираться на мнение местных жителей. По итогам формирования списка будут объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций.