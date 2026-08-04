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НовостиОбщество4 августа 2026 9:06

На футбольных площадках Саратовской области продолжается борьба за Кубок Губернатора

Источник:kp.ru

В поселке Духовницкое завершился очередной зональный этап XXIV областного турнира по футболу среди дворовых команд. Юные спортсмены продемонстрировали красивую игру, настоящий командный дух и стремление к победе.

Победителями и призерами стали:

2009–2010 г.р.

Пугачев

Горный

Ивантеевка

2011–2012 г.р.

Пугачев

Ивантеевка

Духовницкое

2013–2014 г.р.

Пугачев

Ивантеевка

Перелюб

2015–2016 г.р.

Пугачев

Горный

Перелюб

Впереди юных футболистов ждет финал, где лучшие дворовые команды региона поборются за титул сильнейших.

Турнир проводится в рамках программы «Дворовый тренер», инициированной Губернатором Саратовской области Романом Викторовичем Бусаргиным.