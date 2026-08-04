Очереди на заправках: независимые АЗС заявили о сложностях с приобретением топлива в оптовом звене

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Несмотря на наметившуюся стабилизацию на топливном рынке внутри страны, проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, владеющие частными АЗС, в отдельных регионах могут привести не только ко второй волне топливного кризиса, но и к значительной трансформации самого рынка.

В этой связи Российский топливный союз (РТС), представляющий интересы розничных топливных операторов, направил письмо в Правительство РФ, напомнив кабмину о заявлении Президента страны Владимира Путина о необходимости справедливого доступа независимых АЗС к топливным резервам ВИНКов.

«В настоящее время количество независимых АЗС превышает количество АЗС ВИНК. Из 25 000 АЗС страны примерно 60% — это независимые АЗС. При этом по объемам продаж, составляющим примерно 30% в масштабах страны, независимые АЗС уступают сетям АЗС ВИНК. В то же время, независимые АЗС решают задачу снабжения удаленных районов, регионов, в которых АЗС ВИНК отсутствуют. В крупных городах независимые АЗС, кроме снабжения топливом населения, участвуют в тендерах по госконтрактам, выполняют социальные функции обеспечения топливом городских и муниципальных служб, промышленных предприятий, органов правопорядка, аграриев и т.п. К сожалению, настоящее время независимые АЗС практически не имеют возможности приобретения топлива в оптовом звене по ценам, соответствующим биржевым индикаторам. Объемы биржевых продаж неуклонно сокращаются. Купленные и предоплаченные партии биржевого товара отгружаются либо с большой задержкой, либо же сделки расторгаются после неоднократного продления сроков отгрузки. Доступны лишь небольшие объемы топлива по ценам, в полтора-два раза превышающим биржевые индикаторы, которые поступают по импорту или продаются на условиях самовывоза автомобильным транспортом на некоторых базисах ВИНК или на нефтебазах», — говорится в письме Российского топливного союза.

Инсайдеры «Комсомольской правды в Саратове» в топливном секторе Приволжского региона усматривают в этом признаки неминуемого передела рынка. Бизнес, не встроенный в систему ВИНКов, искусственно ограничивая в доступе к биржевым объемам, вынуждают искать альтернативные пути приобретения топлива, усложнять цепочку поставки, удлинять плечо доставки, закупать бензин в других регионах, и даже выставлять на продажу некогда прибыльный бизнес.

«Мы хотим, чтобы нашу позицию услышали. В секторе, помимо крупных игроков, есть большая доля предпринимателей, которые создают тысячи рабочих мест, платят налоги, обеспечивают стабильное выполнение государственных контрактов на поставки ГСМ. Антимонопольная служба разрешила нефтяным компаниям доминировать на розничном рынке топлива, при условии обеспечения равного доступа АЗС ВИНК и независимых АЗС к оптовым и мелкооптовым поставкам. Однако независимые АЗС последние месяцы, фактически, отрезаны от поставок, так как все производимое топливо целенаправленно концентрируется на АЗС ВИНК. Что это, если не ограничение конкуренции, которое неминуемо приведет к банкротству независимых АЗС, ажиотажному спросу и обострению социальной напряженности?» — добавляют представители топливного рынка.

Российский топливный союз призвал Председателя Правительства РФ принять меры по сохранению конкурентного розничного рынка моторного топлива в стране.