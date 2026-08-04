Двоих саратовцев внесли в федеральный перечень террористов и экстремистов

В федеральный реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесены двое жителей Саратовской области. В обновлённый стоп-лист включены 30-летний Канат Альмухамбетов* из села Усть-Золиха Красноармейского района и 31-летний Сергей Тезиков*, прописанный в Энгельсе. Оба внесены в перечень террористов и экстремистов РФ. Фамилия Альмухамбетова отмечена специальным знаком, который указывает на его принадлежность к террористическим ячейкам.

В настоящее время сводный реестр, содержащий информацию о подследственных и осуждённых по экстремистским статьям, насчитывает более 22,4 тысячи записей. Включение в перечень накладывает на граждан серьёзные ограничения, в том числе финансовые — банковские операции таких лиц находятся под особым контролем, а счета могут быть заблокированы.

Из перечня исключён житель Балашова Виталий Демин, находившийся в нём с мая 2026 года. Решение об исключении принимается на основании изменения статуса лица или завершения следственных действий. Росфинмониторинг регулярно актуализирует реестр в соответствии с поступающими данными от правоохранительных органов.

*- внесены в реестр террористов и экстремистов РФ