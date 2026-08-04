«Ласточку» Самара–Саратов запустят в 2027 году

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В рамках масштабного проекта «Самара — центр семи столиц» в 2027 году запланирован запуск электропоезда, связывающего Самару с Саратовом. Об этом в эфире ГТРК «Самара» заявил начальник Куйбышевской магистрали Вячеслав Дмитриев. Новый маршрут станет частью серии межрегиональных экспрессов, которые уже связывают Самару с Уфой, а в этом году соединят её с Пензой.

Первым этапом транспортной реформы стал запуск «Ласточки» до Уфы, стартовавший 8 мая. Следующий рубеж — открытие маршрута Самара–Пенза, которое намечено на текущий год. Саратовское направление станет третьим по счёту в серии новых межрегиональных экспрессов. Запуск «Ласточки» значительно сократит время в пути и сделает поездки между городами более комфортными.

Напомним, масштабная реконструкция железнодорожного вокзала в Саратове по плану также должна быть завершена в 2027 году.