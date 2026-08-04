Памятники архитектуры становятся активами неравнодушных к истории инвесторов

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Два старинных дома, которые являются объектами культурного наследия муниципального значения, на улице Пушкина в Энгельсе обрели хозяев. В этом году памятники «Дом жилой семьи Панченко» (дом № 57) и «Дом И.М. Енца, в котором происходили заседания первой организации С.Д.Р.П. /б/» (дом № 73) были выставлены на торги по льготной программе — за 1 рубль. По итогам электронного аукциона определились потенциальные собственники, которые теперь оформляют необходимые документы и готовятся к проведению работ по сохранению зданий.

Ранее информация о реализации памятников была размещена в каталоге объектов наследие.дом.рф. На этой платформе инвесторы, которые готовы превратить старинные здания в доходные или имиджевые активы, могут подобрать историческое здание под любые задачи. На платформе уже собрана информация о 38 объектах культурного наследия Саратовской области. Новых владельцев нашли 14 объектов. Ведётся активная подготовка к торгам по 12 объектам, среди них памятники Саратова, Энгельса, Балаково, Татищевского района.

«Интерес к исторической недвижимости растёт, и это не случайно. Инвесторы видят в памятниках не просто стены, а перспективные активы. Уже реализованные дома — яркий пример того, как льготные программы помогают вернуть наследие в оборот», — отметил министр Саратовской области — председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Отметим, что один из объектов, который сейчас доступен инвесторам на льготных условиях, — «Главный усадебный дом с пристроем» в селе Большая Ивановка Татищевского района. Он принадлежал дворянскому роду Корбутовских, а его история насчитывает более двух столетий. Приём заявок на участие в торгах завершается уже сегодня, 4 августа.