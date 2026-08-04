Мистика Пушкина на саратовской сцене: в саратовской оперетте - премьера

Фото: Саратовской областной театр оперетты

Первой громкой премьерой нового театрального сезона станет мистическая фантасмагория по мотивам повести Александра Пушкина. Мюзикл Евгения Шашина «Пиковая дама. Своя игра» обещает стереть границы между реальностью и потусторонним миром.

Легендарный сюжет зазвучит по-новому: зрителей ждет не просто спектакль, а напряженное психологическое путешествие одержимого Германа, для которого разгадка тайны трех карт становится смыслом жизни. Бедная воспитанница Лиза оказывается лишь пешкой в его безумной партии. Но кто же на самом деле дергает за ниточки этой дьявольской игры?

Режиссер-постановщик Елена Комиссарова создала мюзикл-фантасмагорию. Классический текст встречается здесь с эстетикой мистического триллера, где эмоции героев зашкаливают до предела.

Показы состоятся на сцене ДК «Покровский» (Энгельсский район, п. Приволжский, ул. Мясокомбинат, д. 10Б): 2 октября в 18:00; 3 октября в 17:00.

Приобрести билеты можно будет по официальной ссылке или в кассах площадки. Учитывая формат премьеры и ограниченную вместимость зала, зрителям рекомендуется планировать покупку заранее.