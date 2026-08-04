Саратовская область успешно защитила внедрение РЭС 3.0

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

"В рамках межокружного совещания в Самаре Российский экспортный центр провел сессию по защите результатов внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0.

Нам удалось успешно защитить внедрение РЭС 3.0 в Саратовской области.

РЭС 3.0 — это комплекс из 15 инструментов поддержки экспорта: от стратегического планирования и подготовки квалифицированных кадров до развития инфраструктуры и содействия в продвижении продукции за рубежом.

Хочу отметить, что в настоящий момент уровень внедрения Стандарта в Саратовской области составляет 66,8%.

В процессе внедрения мы для себя выделили ряд практик, которые доказали свою эффективность. В первую очередь, это проведение экспортных советов с участием иностранных делегаций, что позволяет не только укрепить партнерские связи, но и наметить конкретные проекты для дальнейшей реализации. Вторая важная практика — популяризация экспортной деятельности и услуг РЭЦ среди саратовских компаний. Особо отмечу, что мы с опережением внедрили Цифровой стандарт. На данный момент оцифрованы и доступны экспортерам на портале МСП Саратовской области ряд региональных мер поддержки и 10 услуг Центра поддержки экспорта", - министр экономического развития области Андрей Разборов.