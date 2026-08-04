Центр «Мои Документы» в Новоузенске сменил прописку: новое помещение и 200 услуг

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

С 4 августа 2026 года многофункциональный центр (МФЦ) города Новоузенска начал работу по новому адресу. Теперь получить государственные услуги жители района могут на улице Революции, 37А (2 этаж).

Для посетителей полностью обновили пространство. В новом помещении: выполнен современный ремонт; организованы удобные зоны информирования и ожидания; внедрена современная система навигации и электронная очередь с визуальным и звуковым сопровождением; оборудован сектор пользовательского сопровождения для работы с порталом Госуслуг; реализована возможность оплаты госпошлин картами любого банка непосредственно у окна специалиста.

В МФЦ Новоузенска по-прежнему доступно к получению около 200 государственных, муниципальных и дополнительных услуг организаций и ведомств всех уровней.

Напоминаем график работы центров «Мои Документы» региона и рекомендуем заранее записываться на прием через портал Госуслуг или по телефону Единой справочной службы: 8 (8452) 65-39-69.