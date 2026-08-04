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НовостиОбщество4 августа 2026 6:58

В Саратовской области за прошедшие сутки произошло 20 пожаров

Источник:kp.ru
Фото: МЧС по Саратовской области

Фото: МЧС по Саратовской области

В Саратовской области за прошедшие сутки произошло 20 пожаров, из них 15 раз горел мусор и сухая растительность.

В Саратове на 2-ом Транспортном проезде возгорание на 36 квадратах было в нежилом доме. На тушение выезжали 3 пожарных расчета.

Под Саратовом на пожаре пострадал мужчина.

В поселке Ивантеевка огнем был поврежден гараж и деревянный сарай. Площадь пожара составила 72 квадрата. На месте работали 2 единицы техники.

В Саратове на Вольской небольшое возгорание на 1 квадрате было в квартире жилого двухэтажного дома.

В селе Лох Новобурасского района горело сено на 24 квадратах. На месте работал 1 расчет.