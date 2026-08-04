Открыт прием заявок на соискание премий Президента Российской Федерации для преподавателей в области музыкального искусства в 2026 году

Премия ежегодно вручается 150 лучшим музыкальным наставникам, работающим в детских школах искусств, училищах и вузах. С 2022 года её обладателями стали 600 преподавателей вузов, училищ и детских школ искусств.

Решение о награждении принимает специальная комиссия. Основными критериями оценки являются наличие авторских методик, учеников, демонстрирующих высокие результаты обучения, опыт участия соискателя в творческих мероприятиях.

Среди профессиональных достижений обладателей премий – подготовка к участию обучающихся в детских школах искусств и студентов училищ и вузов к конкурсам, в том числе проводимых Минкультуры России.

Заявки принимаются на платформе конкурсов и грантов Минкультуры России до 20 августа 2026 года. Результаты станут известны в начале октября 2026 года.