В Саратовской области почти вдвое увеличены выплаты контрактникам

С 1 февраля 2026 года в Саратовской области до 2,8 млн рублей увеличена единовременная региональная выплата гражданам, заключившим контракт для прохождения военной службы. Ранее она составляла 1 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор области Роман Бусаргин.

Таким образом, с учетом всех выплат (федеральной — 400 тыс. рублей, региональной — 2 млн рублей, муниципальной — от 200 тыс. рублей), а также ежемесячного денежного довольствия (от 210 тыс. рублей) вольчане могут получить за первый месяц службы от 2,8 млн рублей. За первый год службы — от 5,2 млн рублей. Помимо этого, для военнослужащих предусмотрены выплаты Министерства обороны за уничтожение техники противника (от 50 до 500 тыс. рублей).

Подписать контракт и претендовать на выплаты в праве не только вольчане, но и жители других регионов России, а также иностранные граждане.

Напомним, с этого года ведется набор в войска беспилотных систем, куда нужны не только операторы БПЛА, но и специалисты РЭБ, связи, IT-специалисты, саперы, водители. Военнослужащие войск БпС также вправе получить с учетом единовременных выплат не менее 2,6 млн рублей в первый месяц службы.

Подробнее о заключении контракта в Вольском районе можно узнать по телефону: 8 (845-93) 7-06-19, г. Вольск, ул. Дзержинского, д.1

Подробнее узнать о возможности оформления данного вида выплат можно в администрации Вольского муниципального района по телефону: 8 (845-93) 7-14-68.