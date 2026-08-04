Блогинг, иммерсивные экскурсии и интеллектуальные баттлы, арт-терапия и мастер-классы: августовский проект «ДОЛГОлетние встречи-2026» снова соберет самых активных «серебряных» добровольцев из разных районов области.

Последний летний месяц пройдет точно очень насыщенно для наших старших! Их ждут 24 мероприятия в различных районах области, на которых каждый найдет увлечения по интересам.

Уже в эту пятницу в Балаково пройдет интерактивная лаборатория блогинга для старшего поколения «Опыт в тренде: как стать звездой интернета в любом возрасте».