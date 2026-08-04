Саратовцы смогут быстрее заселяться в гостиницы с помощью MAX

Теперь при заселении в гостиницу можно использовать Цифровой ID в национальном мессенджере MAX. Это позволит быстрее пройти регистрацию — без заполнения лишних бумаг и долгого ожидания на ресепшене.

Новый сервис развивается в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Чтобы воспользоваться сервисом:

откройте раздел «Цифровой ID» в приложении MAX;

выберите вкладку «Паспорт»;

нажмите «Предъявить» и покажите QR-код сотруднику гостиницы;

подтвердите личность с помощью QR-кода с фотографией.

С 1 сентября такую возможность должны предоставить все гостиницы с номерным фондом более 50 номеров. При этом заселиться по обычному паспорту также можно — выбор остаётся за гостем.