Свадьба по графику: саратовских молодожёнов приглашают выбрать «красивые» даты сентября

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Сентябрь 2026 года обещает стать по-особенному притягательным для влюблённых. Комфортная погода и удивительно красивые сочетания цифр создают идеальные условия для проведения самого важного дня.

Служба ЗАГС приглашает пары заключить брак в наиболее эффектные дни месяца. Безупречно подходят для свадьбы: 09.09.2026 (среда); 19.09.2026 (суббота); 26.09.2026 (суббота); 29.09.2026 (вторник).

Эти цифры эстетично смотрятся на свадебных приглашениях, легко запоминаются и несут в себе особый символизм. Повторяющиеся числа часто воспринимаются как «счастливые»: они вызывают ощущение порядка, баланса и некой магии момента. Для многих пар выбор такой даты — это способ добавить событию дополнительный смысл и уверенность в том, что удача будет сопровождать их семейную жизнь.

Как подать заявление?

Планировать праздник необходимо заранее из-за традиционно высокого спроса на популярные даты. Напоминаем правила подачи заявления на регистрацию брака:

Срок: не ранее чем за 12 месяцев и не позднее чем за 1 месяц до желаемой даты.

Способы: через портал Госуслуг или лично в отделах ЗАГС области.

В связи с ажиотажным спросом на «красивые» даты региональное управление ЗАГС настоятельно рекомендует позаботиться о выборе дня и времени церемонии заблаговременно.