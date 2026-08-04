Выставка «Наследие. Театр. Великие» открылась в Национальном центре «Россия» в Москве

Фото: Минкультуры РФ

Экспозиция объединила более 600 экспонатов, которые предоставили 117 театральных организаций из 29 регионов России.

Экспозиция состоит из 17 тематических разделов и устроена как путешествие по театру. Посетитель входит в пространство через «служебный вход» и оказывается во вселенной театральных профессий – масштабной «игровой комнате», где можно примерить разные роли.

Вольский драматический театр для выставки представил уникальные архивные сведения о своих музейных ценностях: программки спектаклей «Мещане» (1939) и «Доходное место» (1942), а также о эскизах первого художника театра Виктора Ивановича Воронова.