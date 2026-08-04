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В сельском доме культуры села Даниловка кипит добрая и важная работа.

"Женщины-волонтёры "Женского движения" — не успев отдохнуть после отправки одной партии помощи, уже готовят следующую. Сейчас они продолжают плести костюм Лешего. Данное изделие станет надёжной защитой и маскировкой для бойцов. Это символ защиты и силы родной земли, который станет частью новой посылки и поможет бойцам оставаться незаметными для врага. Спасибо вам, дорогие женщины-волонтёры! Ваш вклад бесценен", - сказала местный координатор проекта "Женское движение" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация Народной программы.