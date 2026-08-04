Участницы "Женского движения" Ленинского района отправили гуманитарную помощь на СВО

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Участницы проекта "Женское движение" Ленинского района, отправили необходимую гуманитарную помощь в зону СВО.

По приглашению местного координатора проекта Татьяны Тихоновой состоялась личная встреча наших активистов с одним из бойцов с позывным Малыш и его семьёй: женой Анастасией и дочуркой-красотулькой, голубоглазой Василисой.

"Узнав о потребностях бойцов оперативно смогли закупить необходимое из того, что могла вместить в себя личная машина Малыша. Это обезболивающие, сигареты, маскировочная сеть, носки, кровоостанавливающие жгуты, перевязочный материал, мешки под песок, которыми укрепляют позиции, верёвки. Пусть этот очередной малый вклад станет частью к приближению большой Победы!", - поделилась Татьяна Тихонова.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".