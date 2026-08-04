Саратовские предприниматели-должники оплатили свыше 5 млн пеней за вывоз мусора

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С начала 2026 года юридические лица, накопившие долги перед саратовским регоператором по обращению с ТКО, оплатили 5,3 млн рублей пеней. Большинство представителей бизнес-сообщества погасили задолженность самостоятельно, без привлечения судебных инстанций.

В платежных документах пени всегда выделены отдельной строкой. В случае отсутствия поступления оплаты в течение нескольких платежных периодов, саратовский регоператор направляет досудебные претензии с перспективой передачи документов в суд для принудительного взыскания задолженности.

При взыскании долга через суд абоненты неизбежно понесут дополнительные расходы на оплату судебной госпошлины и юридических услуг. В результате общая сумма к оплате значительно возрастает и зачастую превышает размер основного долга. Таким образом, своевременная оплата коммунальной услуги является наилучшим способом избежать лишних расходов.

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Получить подробную информацию о начислениях и способах урегулирования дебиторской задолженности можно в контакт-центре Саратовского филиала «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.