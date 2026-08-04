В Пушкинской библиотеке «Между книг» спрятались картины современных художников

Фото: Минкультуры Саратовской области

Увидеть современное искусство в неожиданном ракурсе можно будет в Областной библиотеке для детей и юношества имени А. С. Пушкина. С 4 по 30 августа в Отделе юношеской литературы и молодёжных культурных программ разместится экспозиция «Между книг. Выставка картин — 2026»: полотна современных художников буквально притаились на книжных стеллажах.

Экспозиция создана в рамках проекта «Между книг», куратором которого выступает Авдей Тер-Оганьян совместно с художественным объединением «Красный кружок». Идея выставки— стирать границы между литературой и изобразительным искусством. Картины экспонируются прямо среди библиотечного фонда, выдавая себя за печатные издания, а посетители могут не только рассматривать работы, но и тактильно с ними взаимодействовать. Воплощение в жизнь идея получила благодаря поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи.

В этом году маршрут выставки пролегал через библиотеки Мурманска, Екатеринбурга и Якутска, а теперь эстафету принимает Саратов. В экспозиции 19 работ таких авторов, как Александр Савко, Александр Селиванов, Андрей Ковязин, Андрей Крюк, Бахром Алимов, Вася Хорст, Вивиан дель Рио, Виолетта Гришина, Влад Мальцев, Даздраперма Быкова, Дмитрий Жильцов, Елена Чугина, Инна Каленская, Катя Стельмах, Константин Звездочётов, Макар Ушаков, Ринат Мустафин и Тара Тарабцева.

Среди сюжетов самые неожиданные образы: тут и клубничная собачка, и романтичное любовное уравнение, и интерпретация «Вишнёвого сада», и идеальный орнитолог гусь, и многое-многое другое. Каждая работа по новому раскрывает привычное библиотечное пространство и приглашает взглянуть на соседнюю книгу свежим взглядом.

Ознакомиться с выставкой смогут желающие всех возрастов совершенно бесплатно. Посетить экспозицию можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Яблочкова, д. 2.