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В 2026 году стартует шестой сезон самой главной награды в области просвещения — «Знание. Премия».

В 2026 году заявки принимаются по 16 номинациям, в том числе по номинации «За вклад в сохранение единства народов России», приуроченной к Году единства народов России. Традиционно сохраняется номинация «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство» для просветительских проектов и просветителей, осуществляющих деятельность, связанную с культурным наследием России, популяризации творчества и искусства, а также историей культуры и искусства.

Подробности о Премии и прием заявок открыт на официальном сайте по ссылке: award.znanierussia.ru