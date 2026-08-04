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НовостиОбщество4 августа 2026 6:02

В 2026 году стартует шестой сезон самой главной награды в области просвещения — «Знание. Премия»

Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В 2026 году стартует шестой сезон самой главной награды в области просвещения — «Знание. Премия».

В 2026 году заявки принимаются по 16 номинациям, в том числе по номинации «За вклад в сохранение единства народов России», приуроченной к Году единства народов России. Традиционно сохраняется номинация «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство» для просветительских проектов и просветителей, осуществляющих деятельность, связанную с культурным наследием России, популяризации творчества и искусства, а также историей культуры и искусства.

Подробности о Премии и прием заявок открыт на официальном сайте по ссылке: award.znanierussia.ru