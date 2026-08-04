В Саратове задержана наркозакладчица с партией метадона почти в 20 граммов

Фото: МВД по Саратовской области

В рамках оперативно-профилактического мероприятия #МАК2026 сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД России по Саратовской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом запрещенных веществ.

30 июля возле одного из домов на проспекте Энтузиастов была задержана 34-летняя жительница Советского района. Женщина подозревается в работе «кладменом» — распространителем наркотиков через систему тайников.

При личном досмотре у гражданки обнаружено и изъято 79 свертков из фольги с наркотической смесью. Экспертиза установила наличие в составе метадона.иСуммарная масса партии составила 18,18 грамма. Полицейские полагают, что данные свертки были подготовлены для дальнейшего незаконного сбыта на территории города.иТакже при себе у женщины находился один стеклянный флакон со смесью метадона массой 0,07 грамма, который она хранила для личного употребления.

По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Решением суда фигурантка дела заключена под домашний арест. Расследование продолжается.