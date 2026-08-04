В Саратовской области выросли квоты на добычу копытных животных

Фото: Александр Степанов

В регионе официально установлены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на предстоящий год. Соответствующее постановление губернатора вступило в силу сегодня, 3 августа.

Согласно документу, в период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года в Саратовской области разрешен отстрел следующих животных:

Лось: 752 особи;

Косуля сибирская: 3 868 особей;

Олень пятнистый: 845 особей;

Олень благородный: 244 особи;

Барсук: 339 особей.

Прирост популяции: цифры и причины Рост лимитов стал возможен благодаря увеличению численности животных. По словам министра — председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александра Гаврилова, за последние три года рост популяции в зависимости от вида составил от 10 до почти 50%.

«На протяжении последних нескольких лет поставленная губернатором Романом Бусаргиным задача по увеличению численности животных в регионе успешно выполняется», — отметил министр.

Этому способствовал комплекс мер по охране и воспроизводству. Комитет выдал около 300 заданий на их выполнение в общедоступных угодьях (в прошлом году было лишь 114). Для охотников это взаимовыгодное сотрудничество: выполнившие задания граждане получают преимущественное право на получение разрешений на добычу копытных. Усиление контроля за всеми пользователями объектов животного мира.

Квоты распределяются между общедоступными и закрепленными охотничьими угодьями региона с учетом экологической емкости территорий.