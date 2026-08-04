Строительство стадиона в артиллерийском училище в Саратове завершатся 31 августа

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин проинспектировал ход реконструкции спортивных объектов на территории Высшего военного артиллерийского командного училища (ВВАКУ). В настоящее время работы вышли на финишную прямую.

Согласно графику, подрядчики должны завершить реконструкцию крытого плавательного бассейна и возведение открытого всепогодного стадиона до конца текущего месяца.

«Наша с вами задача — создать условия такие, чтобы саратовские военные училища были обеспечены всем необходимым, чтобы были и стадионы, и бассейны, и крытые спортивные сооружения», — подчеркнул Вячеслав Володин во время осмотра площадки.

Подрядные организации заверили парламентария, что обновленный спортивный комплекс будет отвечать современным международным требованиям и стандартам качества.

Данный визит стал продолжением системной работы по модернизации материально-технической базы старейшего военного вуза региона. Ранее при поддержке Вячеслава Володина уже были введены в эксплуатацию: восстановленный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), включающий два больших спортивных зала; специализированный зал для борьбы; современный тренажерный зал.

Кроме того, на территории училища заасфальтированы площадки для занятий спортом, установлены современные уличные тренажеры и необходимое оборудование.

«Делается все для того, чтобы повысить качество физической подготовки курсантов. От состояния здоровья и выносливости будущих офицеров напрямую зависит их боеготовность», — добавил Вячеслав Володин.

Напомним, поддержка военных учебных заведений является частью федеральной программы по укреплению обороноспособности страны и социального обеспечения военнослужащих.