В Саратовской области планируют построить парк развлечений с гостиницей

На заседании Инвестиционного комитета при губернаторе Романе Бусаргине представлены пять потенциальных инвестиционных предложений, охватывающих туризм, гостиничный бизнес, сельское хозяйство, индустрию оздоровления и сохранение культурного наследия. Общий объём инвестиций составит порядка 4,7 миллиарда рублей, реализация проектов позволит создать не менее 565 новых рабочих мест. Среди ключевых инициатив — строительство всесезонного тематического парка развлечений площадью более 75 гектаров с гостиницей, парковкой и объектами торговли.

В спортивном кластере планируется возведение гостиничного комплекса на 120 номеров рядом с «Протон-Ареной» и Дворцом водных видов спорта. В сельском хозяйстве — строительство птицефабрики закрытого цикла мощностью до 15 тысяч тонн мяса птицы в год. Особое внимание уделено историческому центру: инвесторам предлагают реконструировать пять зданий-памятников под молодёжное коворкинг-пространство, кафе, гриль-бар, арт-хостел и современный кинотеатр.

Завершает список реконструкция городской бани №1, которую планируют превратить в современный банно-спа-центр. Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил: «Саратов представил масштабные и разноплановые предложения, которые учитывают потребности города и региона. Следующий шаг — качественно доработать проекты и обеспечить их продвижение среди потенциальных инвесторов». Реализация программы обещает преобразить облик города и создать новые точки притяжения для жителей и гостей.