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НовостиОбщество3 августа 2026 19:00

Под Саратовом мужчина получил ожоги при растопке печи в бане

Мужчина с ожогами госпитализирован после пожара в бане
Источник:kp.ru

В Саратовской области в садовом товариществе «Мечта» 38-летний мужчина получил ожоги при растопке печи в бане. Инцидент произошёл в субботу. По предварительным данным, пострадавший нарушил правила пожарной безопасности и использовал для растопки легковоспламеняющуюся жидкость. Пары вспыхнули, и мужчина получил ожоги пламенем. Сейчас он находится в Ожоговом центре, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Этот случай в очередной раз напоминает о том, как важно соблюдать правила безопасности при эксплуатации печей. МЧС России призывает граждан: не доводите печь до перекала, не топите её с открытой дверцей, обязательно предусмотрите для защиты пола металлический лист. Категорически запрещается использовать для розжига бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, а также эксплуатировать печь с трещинами и прогорами.

Помните: топка печей должна прекращаться не менее чем за два часа до отхода ко сну или перед уходом из помещения на длительный срок. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагедий и сохранить здоровье и жизнь. Подписывайтесь на МЧС Саратовской области, чтобы быть в курсе важных предупреждений.