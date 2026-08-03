Финансовой подушки саратовцам хватит в среднем на 4,4 месяца

Исследование SuperJob показало, что за год россияне стали реже следить за бюджетом и строить финансовые планы. Если в 2025 году учёт доходов и расходов вели 78% экономически активных граждан, то в 2026-м — только 67%. Доля тех, кто не ведёт учёт финансов, выросла с 22% до 33%. Планировать бюджет на перспективу сегодня готовы 69% опрошенных против 80% год назад. При этом 46% ограничиваются сроком до полугода, 15% — от полугода до года, 8% строят планы более чем на год вперёд.

В гипотетической ситуации потери всех источников дохода средний запас финансовой прочности саратовцев, по оценкам самих опрошенных, составил 4,4 месяца. При этом 4 из 10 участников опроса (39%) признались, что вовсе не имеют сбережений. 14% респондентов смогут продержаться меньше месяца, 18% — от одного до двух месяцев, ещё 14% — от трёх до шести, 8% — от полугода до года, а 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год.

Свою финансовую грамотность большинство граждан (55%) оценивают как среднюю, высокой её считают лишь 16% (против 26% в прошлом году), низкой — 13%. Мужчины чаще женщин ведут учёт и активнее планируют, молодёжь до 35 лет делает это реже. С ростом уровня заработка растёт и доля имеющих сбережения. Судя по комментариям, причина изменений — не потеря навыков, а усталость от тревоги: из-за дорогих кредитов и инфляции люди переходят в режим «жить сегодняшним днём».