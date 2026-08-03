Солистки проекта «РОДНЫЕ» расскажут о музыке и хтони

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В гостях радио «Комсомольская правда» (90.6 FM) — солистки проекта «РОДНЫЕ» Алёна Волкова и Баянслу Бадамшина, а также их продюсер Владислав Осипов.

В эфире поговорят о том, как рождается музыка, что стоит за словом «хтонь» — страх, сила или древняя память, и без чего проект не может существовать. Слушатели первыми услышат фрагменты новых песен «Река Волга» и «Под солнцем» до официального релиза.

Также гости раскроют закулисье съёмок клипа «Русская Хтонь» и поделятся самой яркой историей с площадки. Трек уже замечен музыкальной редакцией Яндекс Музыки и добавлен в плейлист «Новый локальный фолк». Обсудят роль поддержки Президентского фонда культурных инициатив и планы проекта. В финале — премьера клипа на песню «Русская Хтонь». Эфир состоится 4 августа в 12:03 на волне 90.6 FM. Запись будет доступна в группе ВК.