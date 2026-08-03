Молчанов осмотрел благоустройство Детского парка к его 90-летию

Глава Саратова Игорь Молчанов осмотрел благоустройство Детского парка, которому в этом году исполняется 90 лет. Работы по обновлению парка в прошлом году велись по инициативе председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Мэр подчеркнул, что важно сохранить это общественное пространство и содержать его на должном уровне. Ежедневно уборкой территории занимаются 10 рабочих и 6 единиц малой механизации — подметальные машины, газонокосилки, триммеры и другая техника, а также специальная техника для полива и уборки дорожно-тропиночной сети.

В преддверии юбилейных мероприятий Молчанов поручил руководителю «Садово-паркового» усилить работы по благоустройству общественного пространства. Парк должен встретить свой 90-летний юбилей максимально ухоженным. Также в рамках гарантийных обязательств необходимо провести ряд работ: отремонтировать резиновое покрытие на баскетбольной площадке, выполнить ревизию зелёных насаждений и заменить те растения, которые не прижились.

Глава города также поставил задачу рассчитать, что ещё необходимо приобрести для обновления техники и инвентаря службы благоустройства. Это позволит поддерживать парк в идеальном состоянии круглый год. Детский парк — одно из любимых мест отдыха горожан, и его сохранение остаётся в приоритете городских властей.