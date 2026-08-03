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НовостиОбщество3 августа 2026 14:59

В Саратове изменится маршрут автобусов из-за ремонта на Вавилова

На пересечении Вавилова и Рахова ограничат движение с 4 по 9 августа
Источник:kp.ru

В Саратове с 08:00 4 августа до 20:00 9 августа будет ограничено движение на пересечении улиц Вавилова и Рахова (нечётная сторона). Причина — проведение ремонтных работ. В связи с этим изменятся маршруты нескольких автобусов. Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки и учитывать новые схемы движения общественного транспорта.

Маршрут № 78 в сторону железнодорожного вокзала будет следовать через улицы Мичурина, Рахова и Большую Казачью, а к стадиону «Волга» — через Вавилова, Астраханскую, Рабочую и Чапаева. Маршрут № 41А в сторону Мирного переулка изменит путь на улицы Астраханскую, Рабочую и Рахова. Маршруты № 23, 58, 57 и № 64Д в сторону Мирного переулка поедут через Астраханскую, Рабочую и Рахова, а обратно — через Рахова и Большую Казачью.

Маршрут № 56 в сторону улицы Грибова изменит схему на Рахова — Большая Казачья — Астраханская — Рабочая — Рахова. Маршрут № 25 к улице Грибова проследует через Вавилова, Астраханскую, Рабочую и Рахова. Маршруты № 89 и № 66 также скорректируют пути в зависимости от направления. Пассажиров просят быть внимательными и заранее ознакомиться с новыми маршрутами.