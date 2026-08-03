В Саратове врачи удалили колпачок из бронхов ребёнка

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Несколько дней назад в стационар Саратовской областной детской больницы скорая помощь доставила двухлетнего мальчика в крайне тяжёлом состоянии — посинение кожных покровов, кома и ателектаз лёгкого (состояние, при котором лёгочная ткань теряет воздушность и спадается). Счёт шёл на минуты. За считанные минуты врачи провели необходимые реанимационные мероприятия, стабилизировали пациента и чуть позже установили причину критического состояния. Она оказалась крайне простой, но неожиданной.

Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии СОДКБ Артем Долгов рассказал: «Ребёнок играл во дворе в мячик со своим братом, мяч случайно попал в грудь ребенка, после чего он почувствовал себя плохо. Родители обратились в медучреждение, где поставили диагноз "ушиб грудной клетки". Через несколько часов состояние ухудшилось, начался сильный кашель. Назначенное лечение не дало результата, мама вызвала скорую». После проведённой бронхоскопии в просвете бронхов мальчика врачи обнаружили обычный колпачок!

С помощью жёсткого бронхоскопа доктор ювелирно удалил инородное тело. Сейчас выздоравливающий пациент уже готовится к выписке. Врачи напоминают родителям: будьте внимательны, когда дети играют с мелкими предметами. Берегите своих детей! При любом подозрении на попадание инородного тела в дыхательные пути немедленно обращайтесь за медицинской помощью.