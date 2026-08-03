Бусаргин провёл совещание по приёму участников СВО и подготовке к зиме

Губернатор Роман Бусаргин провёл постоянно действующее совещание с заместителями председателя правительства, министрами и главами районов. В минувшую субботу, 1 августа, во всех муниципалитетах прошли личные приёмы участников СВО и членов их семей. К районным главам обратились 150 человек, озвучено 166 вопросов. Основная часть касалась бытовых нужд, благоустройства, медобследования и юридической помощи. Губернатор поручил продолжать эту работу, не оставляя людей без внимания.

Особое внимание — восстановлению объектов после атаки БПЛА, произошедшей 2 августа в Саратове и Энгельсе. Оценка ущерба и все работы должны проводиться максимально оперативно. «Все первоочередные мероприятия должны быть проведены максимально оперативно. Все механизмы для этого обеспечены. Работа с жителями должна продолжаться, у каждого собственника должно быть понимание, какие ведутся работы, когда они завершатся. Не оставлять людей одних — основная задача», — подчеркнул глава региона.

В регионе продолжается подготовка к зиме. Бусаргин потребовал строгого контроля за гидравлическими испытаниями тепломагистралей и работой управляющих организаций. «Необходимо проверить все инженерные сети в многоквартирных домах, подвальные помещения. До начала отопительного сезона замечания должны быть устранены», — отметил он. Это касается как крупных городов, так и сельских территорий.

Губернатор также поручил усилить контроль за ликвидацией незаконных торговых объектов и рекламных конструкций. В городах работают профильные комиссии. «Этот вопрос нужно внимательно контролировать. Важно приводить в порядок наши города, формировать их современный облик. Параллельно с демонтажом конструкций нужно продолжить формирование альтернативных вариантов, которые отвечают новым требованиям», — сказал Бусаргин. Работа по наведению порядка в городах продолжится.