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НовостиОбщество3 августа 2026 14:48

Саратов представил пять инвестпроектов на 4,7 млрд рублей

В Саратове построят всесезонный парк развлечений на 75 га
Источник:kp.ru

На заседании Инвестиционного комитета при губернаторе Саратов представил пять инвестиционных предложений. Проекты охватывают туризм, гостиничный бизнес, сельское хозяйство, сохранение объектов культурного наследия и оздоровительные услуги. Общая потребность в финансировании — около 4,7 млрд рублей, что позволит создать не менее 565 новых рабочих мест.

Среди ключевых проектов: строительство всесезонного тематического парка развлечений на 75 га с гостиницей и объектами общепита, создание гостиничного спортивно-оздоровительного комплекса на 120 номеров, строительство птицефабрики мощностью до 15 тыс. тонн мяса в год, реконструкция пяти объектов культурного наследия в исторической части города и создание современного банно-спа-центра на базе городской бани № 1.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил: «Саратов представил масштабные и разноплановые предложения. Следующий шаг — доработать проекты и обеспечить их продвижение среди инвесторов».