Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+32°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2026 14:32

МВД: иностранные граждане обязаны ежемесячно платить налог по патенту

Неуплата аванса грозит прекращением действия патента
Источник:kp.ru

МВД России напоминает: иностранные граждане, работающие по патенту, обязаны ежемесячно уплачивать авансовые платежи. В противном случае патент аннулируется. С 10 августа 2026 года начинает работать сервис для автономного принятия решения о признании патента недействительным в случае неуплаты.

Если платёж вносит третье лицо, в поле комментария необходимо указывать полные данные иностранного гражданина: ФИО, дату рождения и ИНН. Это нужно для корректного отражения сведений в системах Федерального казначейства.

В случае несогласия с решением о недействительности патента, иностранный гражданин может обратиться в территориальный орган МВД с оригиналами квитанций об уплате НДФЛ. Помните: своевременная оплата — гарантия легального статуса.