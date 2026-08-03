В Энгельсе задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

В рамках второго этапа межведомственной операции #Мак2026 сотрудники по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Энгельсское» задержали 50-летнего энгельсита на проспекте Строителей. При досмотре у ранее неоднократно судимого мужчины изъят пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис массой 8,52 грамма. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, избрана подписка о невыезде. Подозреваемый пояснил, что приобрёл наркотики для личного употребления.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий обыск прошёл в гараже 67-летнего жителя Энгельса, также ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Полицейские обнаружили каннабис общей массой 894,8 грамма — это крупный размер. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 и пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконное хранение и сбыт наркотических средств).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.