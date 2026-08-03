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НовостиОбщество3 августа 2026 13:40

В Саратовской области за неделю в Службу 112 поступило 31 тысяча вызовов

Экстренного реагирования потребовали 15 135 обращений
Источник:kp.ru
Фото: Безопасный регион

Фото: Безопасный регион

С 27 июля по 2 августа в Службу 112 Саратовской области поступила 31 тысяча вызовов. Экстренного реагирования служб потребовали 15 135 обращений, из них комплексного — 2 045. Чаще всего абоненты обращались для вызова скорой помощи (5 030 вызовов) и полиции (5 052 вызова). Также передано 872 вызова в службу спасения, 451 — в пожарную службу и 300 — в газовую службу.

Служба 112 продолжает работать в штатном режиме. Жители региона могут обращаться по единому номеру в любой экстренной ситуации. Напоминаем, что номер 112 доступен даже при отсутствии средств на счету и блокировке SIM-карты.