Активистки «Женского движения» участвовали в вручении Книг Памяти

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Участницы партийного проекта "Женское движение" и женсовета Краснопартизанского района из п. Петровский Антонина Топоркова и Елена Слюнина приняли участие в торжественной церемонии вручения Книг Памяти.

Невероятно трогательное и важное событие — вручение Книг памяти родственникам героев специальной военной операции состоялось в соседнем Дергачёвском районе.

"Для нас было большой честью стать частичкой этого мероприятия. Когда видишь лица матерей, которые потеряли сыновей, но сохранили невероятную силу духа, сердце наполняется одновременно болью и глубоким уважением. Это наш общий долг — быть рядом и поддерживать тех, кто пожертвовал самым дорогим ради мира и безопасности нашей Родины", - поделилась наша активистка Елена Слюнина.

Особенно приятно осознавать, что мы, как ближайшие соседи, внесли небольшой вклад в это мероприятие. Вокальный коллектив "Вдохновение", в составе которого выступают Антонина Ивановна и Елена Александровна, подарили присутствующим свои песни, согревшие души всех гостей.

Отдельная благодарность первичному отделению "Боевое Братство п. Михайловский" за неоценимую помощь и содействие в организации поездки активисток на мероприятие. Благодаря поддержке председателя отделения Нурлану Коржау участницы нашего района смогли разделить эти важные минуты с жителями Дергачевского района.

Атмосфера мероприятия была пронизана искренностью и теплотой. Глава Дергачевского района Сергей Мурзаков, представители духовенства, активисты "Движения Первых" — все были едины в своем стремлении почтить подвиг героев. Вручение 43-го тома Книги памяти, куда вписаны имена 12 новых героев, стало кульминацией встречи.

"Мы увозили оттуда не просто впечатления, а чувство общности. Пока мы помним своих героев, пока поддерживаем друг друга через границы районов, помогаем транспортом для выступлений или собираем гуманитарную помощь — наш народ непобедим", - рассказала Антонина Топоркова.

Вечная память павшим героям. Слава живым защитникам!