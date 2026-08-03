Из Милорадовки на «Добросклад»: помощь бойцам от сельских активисток

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Активистка партийного проекта "Женское движение" Валентина Мазилкина из села Милорадовка, вместе с односельчанами плетут маскировочные сети, изготавливают сухой армейский душ. Женщины собирают всё необходимое от домашних солений до медикаментов. Все на карандаш, ничего не пропуская и ничего не забывая. На каждой коробке пожелания скорейшей победы, слова поддержки и признательности.

"Именно Валентина Васильевна стала тем человеком, вокруг которого объединились неравнодушные односельчане. Эта женщина — не просто неравнодушный человек. Она — сердце группы активистов. Валентина Васильевна своим примером показывает, что такое настоящая ответственность за тех, кто сейчас там, на передовой. Пока наши парни там, мы здесь должны быть их крепким тылом", - поделилась Наталья Черкешева.

"Очередная партия гуманитарной помощи доставлена из села Милорадовка на "Добросклад" и совсем скоро будет передана нашим защитникам.

История этих неравнодушных односельчанок — яркое доказательство того, что Россия сильна своими людьми. Своими сёлами, где сосед помогает соседу, где нет чужого горя, а каждая пара женских рук занята общим, невероятно важным делом. Низкий вам поклон, дорогие наши труженицы тыла! За ваши бессонные ночи, за золотые руки и добрые сердца. Мы гордимся вами!", - отметила местный координатор проекта "Женское движение" в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".